Абакан, , 09:18 — REGNUM Ещё три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в республиканском правительстве.

Врач с аппаратом ИВЛ Mos.ru

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По информации регионального оперштаба, жертвами коронавирусной инфекции стали двое мужчин (44 года, 68 лет) и 94-летняя женщина.

С начала 2022 года в Хакасии скончались 374 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 47 носителей коронавируса.

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