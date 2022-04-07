Москва, 7 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Москве в марте 2022 года по программе реновации расселили 13 старых пятиэтажек в 11 районах города, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В старых домах проживали порядка 2,2 тысячи человек. Общая площадь подлежащего к сносу жилья составляет свыше 37 тыс. кв. метров.

В настоящее время в Москве в 165 новостроек переселяются жители 454 старых пятиэтажек. Переезжают около 26 тысяч участников реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации новые квартиры переехали более 50 тысяч человек.

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