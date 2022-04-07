Канберра, 7 апреля 2022, 09:22 — REGNUM Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон неоднократно заявлял, что у его главного соперника лидера лейбористов Энтони Альбаниза не хватает послужного списка, чтобы возглавить страну на следующие три года. Выступая на пресс-конференции в Перте 7 апреля лидер оппозиции Альбаниз дал понять, что слова лидера либералов не соответствуют действительности, передает радиостанция ABC.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Bidgee

«Я был заместителем премьер-министра Австралии. Я был исполняющим обязанности премьер-министра Австралии», — напомнил Альбаниз.

«Энтони Альбаниз — это чистый лист бумаги. Он не просто не опытен, он совершенно чистый лист бумаги … и во времена такой большой неопределенности, значительной неопределенности не только в экономике, но и в плане национальной безопасности он не может дать ответы на вопросы, с которыми сталкиваются австралийцы», — заявил Моррисон на одной из прошлых пресс-конференций.

Журналисты ABC пишут, что в течение всего 7 апреля Скотт Моррисон и Энтони Альбаниз встречались с избирателями и отвечали на вопросы журналистов.

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