Канберра, 7 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ранее премьер-министр АвстралииСкотт Моррисон неоднократно заявлял, что у его главного соперника лидера лейбористовЭнтони Альбаниза не хватает послужного списка, чтобы возглавить страну на следующие три года. Выступая на пресс-конференции в Перте 7 апреля лидер оппозиции Альбаниз дал понять, что слова лидера либералов не соответствуют действительности, передает радиостанция ABC.

Bidgee Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Я был заместителем премьер-министра Австралии. Я был исполняющим обязанности премьер-министра Австралии», — напомнил Альбаниз.

«Энтони Альбаниз — это чистый лист бумаги. Он не просто не опытен, он совершенно чистый лист бумаги … и во времена такой большой неопределенности, значительной неопределенности не только в экономике, но и в плане национальной безопасности он не может дать ответы на вопросы, с которыми сталкиваются австралийцы», — заявил Моррисон на одной из прошлых пресс-конференций.

Журналисты ABC пишут, что в течение всего 7 апреля Скотт Моррисон и Энтони Альбаниз встречались с избирателями и отвечали на вопросы журналистов.