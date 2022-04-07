Ташкент, , 09:14 — REGNUM Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 6 апреля представили ряд строительных проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

В сообщении говорится, что на мероприятии 30 января текущего года обсуждался проект строительства «махаллинских центров» (махалля квартал, сообщество).

«В этот раз представлен проект, доработанный на основе указаний президента», — говорится в сообщении.

Так, в каждом центре будут стадион, игровые площадки, библиотека, компьютерный зал, кухня, баня и другие сооружения. Поставлена задача определить места дислокации таких центров на основе предложений министерства поддержки махаллей и старшего поколения.

«Нужно выбирать места, близкие молодежи, куда дошла инфраструктура. Там же можно разместить сход махалли. Тогда центры станут очагами культуры и просвещения. В них должно найти отражение наше национальное самосознание», — сказал Мирзиёев.