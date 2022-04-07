Ульяновск, 7 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о терроризме в целях дестабилизации работы органов власти. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телефон

В совершении преступления подозревается 50-летний житель Димитровграда. Правоохранители полагают, что 4 апреля 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил с таксофона в селе Заречная Слобода на номер единой диспетчерской службы Димитровграда и сообщил о готовящемся взрыве в одном из административных зданий города.

В ведомстве отмечают, что кинолог при обследовании помещений не обнаружил опасных предметов.

Подозреваемый задержан в ходе совместных мероприятий сотрудников управлений МВД, ФСБ и СКР. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях в целях дестабилизации деятельности органов власти»).

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года 39-летнего жителя Димитровграда оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил России. Полиция установила, что 25 марта он провёл одиночный пикет на площади в Ульяновске и публично демонстрировал плакат, дискредитирующий российскую армию.

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