Канберра, 7 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Дата федеральных выборов в парламент Австралии до сих по не объявлена. Но высокопоставленные источники из правительства Австралии сообщили газете SMH, что это может произойти уже 9 или 10 апреля, о чем издание написало 7 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Ранее некоторые австралийский СМИ сообщали, что премьер-министр Австралии может объявить дату голосования уже сегодня, 7 апреля, но этого не произошло.

Источники SMH заявляют, что в офисе Скотта Моррисона идет подготовка его встречи с генерал-губернатором Австралии, которая может состояться 9 или 10 апреля.

Напомним, что последней возможной датой голосования является 21 мая. Премьер-министр Австралии должен объявить дату проведения выборов не менее чем за 33 дня до дня голосования.