Пекин, 7 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая продлила желтый уровень предупреждения из-за густого тумана в некоторых частях страны, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Http://geophoto.ru/ Туман

По данным Национального метеорологического центра, в течение всего 7 апреля ожидается сильный туман в центральной и южной частях Желтого моря, западной части Восточно-Китайского моря и прибрежных водах провинций Цзянсу, Чжэцзян и Фуцзянь. Водителей попросили соблюдать безопасную скорость, а аэропортам, автострадам и портам было предложено принять соответствующие меры безопасности.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о суровых погодных условиях с цветовой кодировкой, причем наиболее серьезной является красная, за которой следуют оранжевая, желтая и синяя по мере убывания угрозы.