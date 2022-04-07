Эр-Рияд, , 09:11 — REGNUM Решение выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере $3 млрд приняли власти Саудовской Аравии. Об этом 7 апреля сообщает саудовское новостное агентство SPA.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Королевство Саудовская Аравия объявляет о решении выделить срочную экономическую помощь Йемену в размере $3 млрд», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Эр-Рияде отметили, что приветствуют объявление президентом Йемена о создании «президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики», которые призван реализовать задач переходного периода.

Помимо того, саудовские власти призвали новый йеменский совет к начала переговоров с хуситами под эгидой ООН «для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о создании президентского руководящего совета отдал глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади.

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