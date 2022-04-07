Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, который переехал на машине своего 35-летнего знакомого. Мужчина получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в СУ СКР России по Свердловской области.

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Инцидент произошел в октябре 2021 года у одного из домов по улице Фрунзе в Екатеринбурге. Обвиняемый сел за руль автомобиля и наехал на знакомого, лежащего на земле. В момент происшествия автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Следователи СКР завершили расследование уголовного дела. Его направили в суд для рассмотрения по существу.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что сообщение о наезде поступило полицейским вечером 16 октября. Задержанного доставили в дежурную часть, составили на него проотокол за пьяное вождение и передали коллегам из регионального СК России.