Ташкент, 7 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 6 апреля представили ряд строительных проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Как известно, молодежные Азиатские игры 2025 года пройдут в Ташкенте.

«Для этого престижного соревнования спроектирован Олимпийский городок, который намечено построить в Яшнабадском районе столицы», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, в центре городка будут возведены олимпийский стадион, по обеим сторонам — крытые спортивные комплексы, дворец водных видов спорта, тренировочные площадки, гребной канал. Также намечено построить административное здание, общежитие, музей и хозяйственные объекты.

Отмечается, что ходе представления было рассказано о мерах по оптимизации стоимости объектов Олимпийского городка. После обсуждения со специалистами проект был утвержден. Указано на необходимость качественного выполнения строительных работ.

«Этот комплекс станет достоянием нашего народа, молодежи. Поэтому качество должно быть на первом месте», — сказал президент.