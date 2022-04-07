Ташкент, 7 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 6 апреля представили новый строительный проект. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В сообщении говорится, что улица Янги Узбекистон в Ташкенте превращается в одну из важнейших артерий столицы.

«За последние годы здесь построены новый парк, мост, университет. Теперь вдоль улицы планируется возведение современных комплексов, состоящих из домов, гостиниц, кинотеатров, ресторанов, на территории общей площадью 610 гектаров», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, здания будут четырехэтажными, в четырех различных вариантах. На первом этаже расположатся заведения торговли и обслуживания, на верхних этажах — квартиры или отели. Вдоль улицы будут построены пешеходные и велосипедные дорожки, а также подземные и надземные переходы.

Президент страны, отмечает пресс-служба, одобрил проект и дал рекомендации по энергоэффективности домов, обеспечению в квартирах оптимальной температуры в жаркую и холодную погоду. Отмечено, что особое внимание следует уделить созданию рабочих мест.

«Самое главное — создать достойные условия жизни и рабочие места для нашего народа», — сказал Мирзиёев.

Согласно расчетам, в зданиях появятся 1,7 миллиона квадратных метров площадей для торговли и сервиса. На их базе будет создано 14 тысяч рабочих мест.