Виннипег, Канада, 7 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

(сс) Ken Lund Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз»

В составе «Детройта» шайбы забросили нападающие Сэм Ганье, оформивший дубль, и Майкл Расмуссен. У «Виннипега» отличился форвард Марк Шайфли.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Виннипег» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 76 очками.

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