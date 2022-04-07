Биробиджан, 7 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Биробиджане травмировалась женщина, выпавшая из окна третьего этажа многоквартирного дома. Причины происшествия пока неизвестны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

ИА REGNUM Горожане наблюдали за шествием из окон

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Горожанка госпитализирована с травмами, её возраст — 47 лет.

«Пока нет возможности опросить ее. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются соседи, выясняются обстоятельства происшествия», — отметили в МВД РФ по ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Вологде из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпала 20-летняя девушка. Спасти ее не удалось.