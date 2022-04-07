Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1400 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 7 апреля сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Теперь на его счету 1401 очко – 773 гола и 628 передач. По этому показателю он занимает 21-е место в истории НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Тампой» со счётом 4:3.

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