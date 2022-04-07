Лондон, , 09:02 — REGNUM В Великобритании расследуют одну из крупнейших краж топлива, которая была совершена на военно-морской базе Devonport города Плимут, расположенного на юго-западе графства Девон. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Sun.

Британский эсминец HMS Duncan gordon.milligan

Уточняется, что топливо предназначалось для генераторов одного из двух десантных кораблей Королевского флота HMS Bulwark водоизмещением 19,5 тыс. тонн.

Известно, что хищения происходили на протяжении нескольких недель на фоне увеличения цен на топливо до рекордных уровней. Общая стоимость украденного составила более 250 тысяч фунтов стерлингов (более $326 тыс.). По данным издания, к моменту обнаружения недостачи, большая часть украденного была продана на чёрном рынке.

«Bulwark — десантный военный корабль, который является жизненно важной частью обороны Великобритании», — указал собеседник издания.

По его словам, тот факт, что он остался таким уязвимым и незащищенным, — просто издевательство.

Также сообщается, что кража была совершена неизвестными и никто из персонала военно-морского флота не был вовлечён, однако это поставило руководителей министерства обороны в неловкое положение, утверждают источники The Sun.

По факту серьёзного нарушения безопасности власти Великобритании начали расследование.