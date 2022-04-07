Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Жители города Буча под Киевом погибли от рук киевских боевиков. Об этом 7 апреля заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт, слова которого приводит РИА Новости, привел заявления военных Вооруженных сил РФ, которые занимали Бучу в течение нескольких недель и у них сложились за это время хорошие отношения с жителями города.

«У них был налажен вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо. Затем русские ушли. Все, кто был вовлечен в подобное взаимодействие с русскими, теперь рассматривался как коллаборационист», — отметил Риттер.

«Мы знаем это, потому что украинская национальная полиция опубликовала объявление, что они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов», — также уточнил он.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что такое отношение киевского режима полностью противоречит походу российской стороны, заключающегося в том, чтобы относиться к жителям Украины с уважением и стараться не навредить мирным гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области.

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