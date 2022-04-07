Берлин, , 09:01 — REGNUM Опыт войны в Югославии необходимо учитывать в связи с появившимися кадрами предполагаемого массового убийства людей в украинском городе Буча, об этом заявил член немецкой партии «Левые» Дитер Дем 4 апреля в интервью с Вольфгангом Герке, запись которого опубликована на странице Дема в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Форма Армии освобождения Косово

«Война — это не только борьба за территорию, но и за эмоции. Тем, кому удается победить по части эмоций, разрешается совершать новые акты насилия! Так было во время войны в Югославии, когда министр обороны Рудольф Шарпинг представил в Бундестаге фотографии якобы убитых гражданских лиц», — отметил Дем.

«Позже, после бомбардировки Белграда, выяснилось, что это были террористы АОК», — добавил он, имея в виду Армию освобождения Косова, военизированную организацию, боровшаяся за моноэтнический состав Косова.

Ее членов обвиняют в ряде террористических актов в Косове и Метохии. Власти Сербии указывают на то, что АОК причастны к массовому истреблению и изгнанию коренного сербского населения из Косово и Метохии.