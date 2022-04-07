Чебоксары, , 09:01 — REGNUM В Чебоксарах планируют провести археологические раскопки на территории первой городской больницы, которая построена в 1930 году и является объектом культурного наследия. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Один из инструментов для раскопок Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является подведомственное минздраву Чувашии бюджетное учреждение «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича — заслуженного врача РСФСР». Победитель электронного аукциона проведёт археологические раскопки, которые необходимы для последующего капитального ремонта по благоустройству территорий поликлиники в Чебоксарах по улице Константина Иванова, 14.

«Археологические раскопки должны проводиться на земельном участке, на котором расположено здание поликлиники, — объект культурного наследия регионального значения «Здание первой Чебоксарской городской больницы, 1930 год». В свою очередь, данный земельный участок расположен в пределах границ территорий объекта культурного наследия федерального значения «Городище, средние века», включённый в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — отмечается в документации.

Начальная цена контракта определена в размере 2 040 028 рублей.

Заявки для участия в аукционе завершат принимать 14 апреля. При подписании контракта раскопки должны быть завершены к 1 октября 2022 года.