Чебоксары, 7 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Чебоксарах планируют провести археологические раскопки на территории первой городской больницы, которая построена в 1930 году и является объектом культурного наследия. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Один из инструментов для раскопок

Заказчиком является подведомственное минздраву Чувашии бюджетное учреждение «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича — заслуженного врача РСФСР». Победитель электронного аукциона проведёт археологические раскопки, которые необходимы для последующего капитального ремонта по благоустройству территорий поликлиники в Чебоксарах по улице Константина Иванова, 14.

«Археологические раскопки должны проводиться на земельном участке, на котором расположено здание поликлиники, — объект культурного наследия регионального значения «Здание первой Чебоксарской городской больницы, 1930 год». В свою очередь, данный земельный участок расположен в пределах границ территорий объекта культурного наследия федерального значения «Городище, средние века», включённый в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — отмечается в документации.

Начальная цена контракта определена в размере 2 040 028 рублей.

Заявки для участия в аукционе завершат принимать 14 апреля. При подписании контракта раскопки должны быть завершены к 1 октября 2022 года.