Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Свердловской области в 2022 году отремонтируют 79 больниц и поликлиник. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Капитальный ремонт ряда учреждений уже начался. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В больнице

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения также планируется приобрести 25 модульных зданий.

В Нижнем Тагиле уже начали реконструкцию детских поликлиник на улицах Окунева и Черных. Там меняют коммуникации, обновляют фасад, делают регистратуру открытого типа. При этом прием в поликлиниках продолжается. Ремонтные работы также ведутся в больницах Сысерти, Бобровского, Верхней Пышмы и Екатеринбурга. В ближайшее время начнут модернизацию медучреждений в Большом Истоке и Полевском.