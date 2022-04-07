Москва, , 09:00 — REGNUM Участники спецоперации на Украине, которые в настоящее время проходят лечение в филиале Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко в Москве, прямо в медучреждении смогли послушать концерт. Творческую встречу с российскими военными провёл заслуженный артист Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров, присоединившись к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России.

Евгений Кунгуров Vk.com/ekungurov_official

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Артист исполнил известные народные песни, в том числе «Русское поле», «Надежда», «Катюша». По завершению концертной программы, Кунгуров пообщался с военнослужащими, выразил слова благодарности и гордости за героизм проявленный в ходе выполнения спецоперации.

«Спасибо вам за ваше мужество. Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления», — сказал артист, обращаясь к военнослужащим.

«Я поддерживаю ребят, я поддерживаю государство, я поддерживаю президента, считаю, что ребята сейчас делают важную миссию. Своим пением и песнями военных лет, и эстрадными песнями подбодрить ребят, что бы они выздоравливали побыстрей. Пожелать им крепости духа, везения, удачи, силы, сказать, что мы вместе, мы за правое дело, они конечно настоящие герои», — добавил Кунгуров.

Напомним, акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооружённых сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.