Нальчик, 7 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии состоялся суд над группой лиц, обвиняемых в организации экстремистского сообщества и участии в нем. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Урванский районный суд, признав их виновными, вынес всем условное наказание, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Антон Самарский Колония

Как было доказано в суде, члены ячейки экстремистов «насаждали идеологию исключительности исповедуемой религии над представителями иных конфессий».

«Для этого в рамках так называемых религиозных патрулей они оказывали психологическое и физическое воздействие на жителей нескольких муниципальных районов республики», — говорится в сообщении.

Организатором сообщества признан С. Аталиков, ему вынесен приговор в виде лишения свободы на четыре года условно. Остальные десять членов сообщества в возрасте от 26 до 45 лет получили от 2,3 до 2,6 года лишения свободы условно.