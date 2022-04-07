Москва, 7 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Москве за январь–февраль 2022 года объем промышленного производства увеличился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Admoblkaluga.ru На производстве

Наибольший рост за два месяца отмечен в обрабатывающей промышленности — на 33,5%. На 88% выросло производство комплектующих для транспортных средств, производство бумаги и бумажных изделий — на 20,8%. Выпуск лекарственных средств увеличился на 24,4%.

В настоящее время бизнесу в Москве доступно свыше 20 мер поддержки промышленного сектора, а также новые антикризисные инструменты. Также доступна льгота для инвесторов, планирующих возводить производственные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объём промышленного производства по итогам января — октября 2021 года вырос на 28,1%.

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