Донецк, , 09:17 — REGNUM Около ста мирных жителей, которых не выпускали украинские националисты, эвакуированы из городской больницы Мариуполя. Люди рассказали о действиях хозяйничавших в городе боевиков, видеозаписи об этом распространило 7 апреля Минобороны России.

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Их рассказы относятся к периоду, когда Мариуполь находился под контролем украинских военных и бойцов националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пациентку больницы по имени Светлана госпитализировали из-за ранения, полученного в результате попадания украинского снаряда в её квартиру. Женщина потеряла ногу. По её словам, националисты в ответ на просьбы мирных людей уйти из города обозвали их «мусором».

«Позор Украины, которая истребила наш город», — сказала женщина.

По словам мужчины по имени Алексей, «украинские военные прикрывались мирными жителями, заходили в палаты, обзывали всех сволочами, скотами». Он также рассказал, как по жилым домам стреляли из танков, расстреливали гражданских людей в спину.

«Куда ни пойдёшь — везде обстреливают украинские войска, не пускали вообще. Люди просто-напросто лежали, умирали от [отсутствия] еды, от [отсутствия] воды. Это словами не передать», — сказал житель Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентов больницы эвакуировали российские морские пехотинцы совместно с резервистами ДНР. Людей перевезли на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортёрах БТР-80.

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