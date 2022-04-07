Горно-Алтайск, , 08:57 — REGNUM В Республике Алтай с 1 апреля объявлено начало пожароопасного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как напомнили в минприроды республики, в этот период запрещено пользоваться открытым огнём, бросать окурки и горящие спички, оставлять на природе бутылки и осколки стекла.

«Запрещено выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу; разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса», — добавили в правительстве.