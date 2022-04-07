Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разгорается скандал с педагогом одной из школ. Ученики пожаловались на грубость и насилие с её стороны, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Женщина преподаёт русский язык и литературу. По данным Е1.ru, одного из учеников она ударила учебником, а на втором порвала рубашку.

Сама учительница отрицает все обвинения. Отметим, дети и подростки нередко попадаются на лжи. В Нижнем Тагиле школьник обвинил кондуктора трамвая в высадке из транспорта, а затем признался, что приукрасил. А в Челябинске семилетняя девочка рассказала взрослым, что стала жертвой педофила. В ходе проверки выяснилось, что она наврала, чтобы избежать наказания за проступок.