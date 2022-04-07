Москва, , 08:52 — REGNUM Военнослужащие России и Донецкой Народной Республики обеспечили эвакуацию примерно ста человек из городской больницы Мариуполя. Этих людей не выпускали украинские боевики, сообщает 7 апреля Минобороны России.

Учебные занятия морской пехоты Минобороны РФ

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Безопасный вывоз людей из зоны боевого соприкосновения обеспечили российские морские пехотинцы совместно с резервистами ДНР, при этом использовались боевые машины пехоты и бронетранспортёры. Пациентов эвакуировали из городской больницы №4 в Левобережном районе Мариуполя.

«За день военнослужащие выполнили более десяти выездов к зданию больницы, что позволило эвакуировать около 100 больных, в том числе 16 детей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 6 апреля ещё 304 жителя Мариуполя, включая 53 ребёнка, были переправлены в село Безыменное Новоазовского района.

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