Брюссель, 7 апреля 2022, 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся в Брюсселе, встретился 6 апреля с главой МИД Швеции Анн Линде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Чон Ый Ён
Чон Ый Ён
Yonhapnews.co.kr

Согласно опубликованным данным, стороны договорились расширить предметное сотрудничество в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и стартапы. Участники встречи также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и Украине.

В тот же день южнокорейский дипломат встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, с которым договорился о расширении партнерства в сфере оборонной промышленности, экологическом секторе и стартапов.

Глава МИД Финляндии также выразил надежду на скорейшее открытие прямого рейса между Хельсинками и Пусаном.

Представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и подтвердили необходимость возвращения Пхеньяна за стол переговоров.

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