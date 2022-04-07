Брюссель, 7 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся в Брюсселе, встретился 6 апреля с главой МИД Швеции Анн Линде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Yonhapnews.co.kr Чон Ый Ён

Согласно опубликованным данным, стороны договорились расширить предметное сотрудничество в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии и стартапы. Участники встречи также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и Украине.

В тот же день южнокорейский дипломат встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, с которым договорился о расширении партнерства в сфере оборонной промышленности, экологическом секторе и стартапах.

Глава МИД Финляндии также выразил надежду на скорейшее открытие прямого рейса между Хельсинки и Пусаном.

Представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и подтвердили необходимость возвращения Пхеньяна за стол переговоров.