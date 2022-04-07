Казань, 7 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Из аэропорта города Казани авиакомпания Nordwind Airlines открыла новый регулярный рейс в Санкт-Петербург. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани,

(сс) Anna Zvereva Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines

В апреле вылеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам. Из Казани самолет вылетит в 21:40, приземлится в Санкт-Петербурге в 23:55. Время в городах совпадает с московским.

В дальнейшем количество авиарейсов могут увеличить. В полетах будут задействованы лайнеры Boeing 737 на 189 мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, между столицами Татарии и Белоруссии с 9 апреля возобновляются регулярные авиарейсы. Авиакомпания «Belavia» дважды в неделю будет выполнять перелеты самолетами Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест.

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