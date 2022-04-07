Самара, , 08:51 — REGNUM Аварийный дом потребовали снести сотрудники прокуратуры в Самаре. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Аварийный дом Timur Mamedrzaev

Сообщается, что в ходе проверки исполнения жилищного законодательства на территории Ленинского района г. Самара сотрудники прокуратуры установили, что на ул. Рабочий городок расположен аварийный дом, подлежащий сносу в 2012 году.

Отмечается, что здание отселено и является непригодным для эксплуатации, при этом администрация Самары не производит мероприятия по его демонтажу.

По данному факту прокурор района направил в Ленинский районный суд г. Самары иск об обязании департамента управления имуществом города организовать поведение работ по сносу многоквартирного аварийного дома.

Сообщается, что в настоящее время исковое заявление прокурора района находится в стадии рассмотрения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Самарской области порядка 3,5 тысяч человек намерены переселить из аварийного жилья.