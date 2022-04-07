Чокурдах, , 08:54 — REGNUM Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников органа местного самоуправления посёлка Чокурдах Аллаиховского района Якутии. По недосмотру чиновников квартиру, в которой проживал инвалид, незаконно отключили от центрального отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Аварийный дом в Волгограде Onf.ru

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Инвалид пытался заготавливать дрова, чтобы топить печь, но не справлялся по состоянию здоровья. Температура воздуха в помещении была минусовой. Уснув в холодном жилье, мужчина отморозил ноги, их ампутировали.

«Органом местного самоуправления в нарушение требований Жилищного кодекса РФ участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества дома не принято, обследование его технического состояния с перспективой признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не проведено. Отключение дома от центрального отопления произведено ресурсоснабжающей организацией незаконно», — констатировали в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина проживал в ветхом доме, из которого уже съехали все остальные жильцы. Официального статуса аварийного у здания нет, хотя по факту оно таковым является. Неоказание помощи инвалиду в администрации Чокурдаха объяснили тем, что он злоупотреблял алкоголем.