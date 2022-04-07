Кызыл, , 08:49 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и соратникам лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его кончиной. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Жириновский был талантливым политиком, харизму, неравнодушие и яркие личные качества которого невозможно отрицать.

«На каждое событие у него был свой взгляд, основанный на его больших и разносторонних знаниях. За его спиной колоссальный политический опыт. Человек-эпоха. Выражаю соболезнования его родным и соратникам. Большая утрата для всей страны», — написал Владислав Ховалыг.