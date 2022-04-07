Канберра, , 08:59 — REGNUM 7 апреля пресс-конференция лидера Лейбористкой партии Австралии началась с того места, на котором она прервалась 6 числа, когда журналисты попытались узнать, переговорил ли Энтони Альбаниз с мужчиной, который хотел задать ему вопрос в ходе предыдущего общения с прессой, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Напомним, что вчера, 6 апреля, один из присутствующих на пресс-конференции хотел задать вопрос лидеру оппозиции, сказав, что он не журналист, а простой австралиец, у которого есть важное дело ко второму по значимости политику в стране. Альбаниз разговаривать с ним не стал, сославшись на то, что на пресс-конференциях вопросы обычно задают журналисты.

7 апреля, на следующий день, журналисты ровно это и сделали, спросив Альбаниза, уделил ли он время тому мужчине. Оказалось, что нет.

«Я думаю, что люди должны вести себя вежливо везде, где это возможно, и в этой стране важно, чтобы у нас была возможность вести такой гражданский дискурс, и хорошо, что здесь у нас, в Австралии, наши политики могут вот так свободно выходить на улицу», — оправдался Альбаниз.