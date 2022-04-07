Ульяновск, , 08:48 — REGNUM В Ульяновске на мостовом переходе через реку Волга «Президентский» прекращают действие дорожные знаки ограничения скорости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорожные знаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

8 апреля на мосту «Президентский» демонтируют три вида дорожных знаков: об ограничении скорости (60 км/ч и 80 км/ч) и предупреждение о скользкой дороге. Данные ограничения были введены 15 октября 2021 года из-за наступления морозов и установления минусовой температуры.

В ведомстве поясняют, что причиной снятия скоростных ограничений стало «наступление постоянной круглосуточной положительной температуры воздуха».

В «Волго-Вятскуправтодоре» призывают водителей сохранять осторожность, быть внимательными и соблюдать все требования правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на федеральных дорогах четырёх регионов Поволжья, в том числе в Ульяновской области, начали устранять дефекты дорожного полотна

Подробнее: На федеральных дорогах четырёх регионов Поволжья устраняют дефекты дорожного полотна

Читайте ранее в этом сюжете: На федеральных трассах в Поволжье начался ямочный ремонт