Барнаул, 7 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. По поводу ухода из жизни Владимира Жириновского высказался руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев, которому довелось побывать на его лекции, когда проходил повышение квалификации в МГУ.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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«Всегда относился к нему с большим уважением. В первую очередь потому, что знал его главный секрет, скрываемый от широких масс избирателей. Это был умнейший и образованнейший человек. Который становился совсем другим, когда оказывался под объективами телекамер.

Но что поделать: таковы законы публичной политики, очень сильно напоминающие шоу-бизнес. Умело играя роль эпатажного политика, близкого к народу, он прекрасно знал несколько иностранных языков, занимался научной и преподавательской работой. Мне посчастливилось побывать на его лекции, когда проходил повышение квалификации в МГУ.

Тогда перед нами выступали многие действующие российские политики. Но более яркого и сильного лектора, умеющего выстроить диалог с аудиторией, заинтриговать ее, мы тогда не встретили. Искренне жаль, что такой человек ушел из жизни. Вместе с ним уходит целая эпоха в политике», — написал Вакаев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. В последнее время находился в больнице, борясь с последствиями COVID-19.

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