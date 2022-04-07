Канберра, 7 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Лидер оппозицииЭнтони Альбаниз, как и многие другие граждане Австралии, продолжает задаваться вопросом, когда же премьер-министр страныСкотт Моррисон объявит дату проведения федеральных выборов в парламент. Но, похоже, что ответ у лидера лейбористов все же есть. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«[Объявит], когда поймет, что потратил достаточно денег налогоплательщиков на предвыборную рекламу», — язвительно заявил Альбаниз, общаясь с журналистами.

Лидер оппозиции также отметил, что «выступает за лейбористское правительство большинства» и подчеркнул, что он единственный человек, баллотирующийся на высшую должность, который «стремится сформировать правительство по своему собственному усмотрению».

«А Скотт Моррисон не может сказать, что хочет сформировать правительство самостоятельно, потому что этого не произойдет. Не произойдет», — добавил Альбаниз.