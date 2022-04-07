Джакарта, , 08:46 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах призвал отказаться от спекуляций в ответ на заявление США о нежелании приезжать на встречу G20, если Россия будет приглашена, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы должны отказаться от спекуляций, пока развитие событий все еще очень динамично», — заявил Теуку Фаизашах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США отказались участвовать в серии встреч G20, если приедут представители России. Тем временем Индонезия заявила, что пригласит на встречу всех членов G20, включая Россию.

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