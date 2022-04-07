Москва, , 08:47 — REGNUM Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец, сообщает RT.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

За данную территорию, расположенную южнее Изюма, ожесточенные бои шли в течение трех недель шли.

В Минобороны уточнили, что ВСУ не давали российским военным переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.