Москва, , 08:45 — REGNUM За два первых месяца 2022 года объем промышленного производства в Москве вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 7 апреля заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Объем промышленного производства столицы по итогам января-февраля этого года увеличился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал чиновник.

По его словам, эта динамика прежде всего обусловлена значительным ростом в отрасли обрабатывающей промышленности, которая в годовом выражении прибавила 33,5%. Причем в этом сегменте столичной промышленности максимальные показатели зафиксированы в производстве оборудования общего назначения, объем которого за год вырос на 95,7%.

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