Москва, , 08:44 — REGNUM Врачи в Москве за всё время пандемии коронавируса вылечили 2,5 миллиона человек, сообщается на портале мэра столицы.

Коронавирус Permkrai.ru

За сутки в Москве зафиксировано 1072 новых случая COVID-19. Госпитализированы 196 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 77 пациентов.

При этом за последние сутки московские врачи вылечили еще 1221 пациента. Скончались 18 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве незначительно снизилась.

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