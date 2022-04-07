Берлин, 7 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что вначале идея «немного помёрзнуть» в знак солидарности с Украиной показалась жителям Германии привлекательной, теперь они стали понимать, что в этой ситуации все не так просто. Об этом 7 апреля сообщает швейцарский телеканал SRF.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Отмечается, что после нескольких недель конфликта на Украине немцы начали смотреть на ситуацию более трезво и при этом промышленность страны сообщила, что, если резко ввести в ФРГ запрет на поставки российских энергоносителей, немецкая экономика рухнет.

Также уточняется, что доменные печи в ФРГ из-за этого придется остановить, что является сложной процедурой, и после этого они могут сломаться.

При этом добавляется, что у жителей Германии появляется понимание того, что в экономике всё взаимосвязано и, если химический гигант BASF в Людвигсхафене остановится, сразу возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. В результате производящая автомобили промышленность не сможет производить стекла и остановится, также пострадают пищевая промышленность и производство медикаментов.

Кроме того, добавляется, что из-за эмбарго на газ, нефть и уголь из РФ во всех сферах возникнет дефицит и потому многие в ФРГ уже говорят о том, что благосостояние страны будет под угрозой и потому российский газ ей просто необходим. В то же время, Берлин направил министра зелёной экономики и климата в Катар для того, чтобы найти новых поставщиков газа, однако для этого, как указывает телеканал, потребуется как минимум несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что приостановка работы России в Совете по правам человека ООН может иметь разрушительные последствия для этой организации

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