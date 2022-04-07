Канберра, 7 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В ночь на 7 апреля премьер-министр АвстралииСкотт Моррисон посетил один из местных пабов в Ньюкасле, где один из пожилых посетителей начал «выливать свою злость» перед камерами, говоря, что Моррисон только обещает улучшать жизни простых австралийцев, но этого не делает. В свою очередь независимый сенаторЖаки Лэмби посоветовала премьер-министру страны «почаще выходить из своего кабинета», чтобы общаться с простыми людьми. Об этом она заявила в эфире телеканала Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Сенатор Ламби отметила, что рост стоимости жизни в Австралии вызывает разочарование у жителей континента, а политики сталкиваются с негативной реакцией в преддверии майских парламентских выборов.

«Возможно, премьер-министру следует почаще выходить из своего кабинета, а не только во время выборов. Это то, что все мы должны делать. Может быть, тогда его не будут так сильно ругать», — сказала она.

Отмечается, что Моррисон уже не впервые сталкивается с недовольными избирателями. В ходе одной из поездок к нему подошла женщина и попросила сделать селфи. Вместо этого она записала видео с насмешкой в адрес Моррисона, который смотрел в камеру.

«Поздравляю, ты худший премьер, который у нас когда-либо был», — сказала она в трехсекундном видео, прежде чем Моррисон успел отреагировать.