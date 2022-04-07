Владивосток, 7 апреля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. В семи городах и районах Приморья начались работы по благоустройству парков и скверов, включенных в нацпроект «Жильё и городская среда» — территории выбрали сами жители края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парк

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Контракты с подрядчиками заключены по всем 44 общественным территориям, включенным в 2022 году в проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Планировка в 15 парках и скверах, демонтаж старых конструкций и покрытий начались уже в Артеме, Арсеньеве, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Лучегорска, Октябрьского муниципального округа.

«Сегодня мы видим результат прошлогоднего выбора жителей края — благоустройство популярных мест отдыха. Люди сами определили, какие аллеи, скверы и парки нужно обновить, сделать современными и удобными для населения. Нацпроект даёт возможность преобразить общественные территории с учетом мнения жителей региона», — сказала зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов отметил, что благодаря совместным усилиям, взаимодействию властей, жителей и общественников, планы по реконструкции зон отдыха в Приморье становятся реальностью.

«Городские пространства меняются — этому способствует национальный проект «Жилье и городская среда». Капитально ремонтируют пешеходные дорожки в парках и скверах, обустраивают спортивные и детские площадки, устанавливают новые малые архитектурные формы. И что особо важно, уделяется внимание парковочным местам — ведь жители не только приходят в парки шаговой доступности, но в приезжают отдохнуть семьями в другие городские районы. ОНФ отмечает значительный интерес, в частности, жителей и гостей Владивостока, к обновленным пространствам.

Одна из задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды, это и есть хорошие дороги, благоустройство парков и скверов, общественных территорий, доступность инфраструктуры», — прокомментировал активист ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт парка «Юность» проведут в 2022 году в Брянске.