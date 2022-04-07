Ставрополь, 7 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае раскрыта серия мошенничеств в сети интернет, совершенных группой лиц. Злоумышленники обманом завладевали денежными средства граждан, предлагая им приобрести стройматериалы, в том числе лес и газобетонные блоки. В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Victor Арест

Доверчивые покупатели перечисляли оплату за товар на счета созданных специально для этого подставных фирм. Их оформили на ничего не подозревающих граждан специально для обналичивания денежных средств. После вывода деньги распределялись между членами мошеннической схемы.

Подозреваемые были задержаны в Алтайском крае и доставлены в Ставрополь. Троих из них арестовали, один находится под подпиской о невыезде.

Как установлено, мошенникам удалось обмануть 17 жителей ряда субъектов РФ и четыре организации. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Ставропольского края.