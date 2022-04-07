Канберра, , 08:47 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон изменил свою точку зрения по поводу финансирования пакета помощи правительству Квинсленда в размере 700 миллионов долларов для борьбы с наводнениями и пообещал, что федеральный кабинет министров частично выделит средства на помощь гражданам. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Моррисон объявил утром 7 апреля, что федеральное правительство частично профинансирует пакет помощи, который позволит домовладельцам, пострадавшим от наводнения в феврале, отремонтировать свой дом или перепродать его правительству.

В то же время Моррисон подчеркнул, что взамен хочет от правительства Квинсленда, контролируемого лейбористами, большей прозрачности.

«Мы не хотим заниматься политиканством по поводу предоставляемой поддержки … Я хочу, чтобы они (власти Квинсленда — прим. ИА REGNUM) были прозрачными в отношении производимых платежей, я хочу, чтобы они отчитывались перед общественностью», — подчеркнул премьер-министр страны.