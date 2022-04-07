Улан-Удэ, 7 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев покинул свой пост. 6 апреля глава республики Алексей Цыденов подписал указ о его отставке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Экс-министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев

В день увольнения экс-министр находился в отпуске. На своей должности Сергей Матвеев проработал чуть больше года — с 15 марта 2021 года.