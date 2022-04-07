Ньюкасл, Австралия, , 08:43 — REGNUM Комментируя инцидент, произошедший вечером 6 апреля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что мужчина, подошедший к нему в пабе и устроивший скандал, был «очень расстроен по поводу важных вещей». Впрочем, Моррисон отнесся с пониманием к действиям незнакомца и призвал не судить его строго. Об этом 7 апреля сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Прошлой ночью в пабе Эджворт в Ньюкасле к Моррисону на глазах многих журналистов и других посетителей подошел пенсионер, который также являлся инвалидом, и с использованием ненормативной лексики начал высказывать Моррисону свое недовольство по поводу пенсий, вопросов миграции и других вещей, связанных с социальных обеспечением.

«Тебе лучше, ****, что-нибудь сделать … Меня тошнит от этой **** … Вот что ты сказал, когда тебя избрали в прошлый раз: «Мы собираемся помочь всем тем людям, которые работали всю свою жизнь, платили налоги, и тем, у кого есть право, они его получат … Так вот у меня есть это право», — сказал мужчина, пока Моррисон его спокойно слушал.

«Я пытался выслушать его и понять, о чем он говорит … Это сложный случай, но мы посмотрим, как ему можно помочь», — заявил Моррисон.