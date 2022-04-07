Чебоксары, 7 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах произошёл ещё один несчастный случай на производстве. На этот раз — на одном из кондитерских предприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ведомство проводит доследственную проверку по факту травмирования работницы кондитерской фабрики в Чебоксарах. По данным правоохранителей, ЧП произошло 5 апреля 2022 года около 14:30 в конфетно-десертном цехе.

Следствие полагает, что пекарь во время работы на оборудовании по производству вафель получила травму: ей отрезало правую руку на уровне нижней трети плеча. Женщина госпитализирована.

В настоящее время устанавливаются все детали ЧП, в том числе опрошены очевидцы происшествия. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за технику безопасности и соблюдение правил охраны труда на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту получения тяжкой травмы рабочим троллейбусного управления: он упал с монтажной вышки.

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